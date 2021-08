Sorrento, Marco Fiorentino fa appello e il TAR sospende di nuovo, Massimo Coppola rimarrà sindaco a lungo.

Marco Fiorentino ha fatto appello avverso la sentenza con la quale Il tribunale di Torre Annunziata aveva respinto il ricorso di Marco Fiorentino confermando la sua incandidabilità alle elezioni del 2020.

L’ex sindaco era in corsa per riconquistare la fascia tricolore, ma sebbene non fosse arrivato al ballottaggio, era stato comunque eletto consigliere.

L’ufficio elettorale centrale, in sede di convalida degli elettori, lo aveva estromesso giudicandolo non candidabile. Una decisione contro la quale Fiorentino si era appellato. Ora Fiorentino ha fatto ricorso contro l’ordinanza nella quale si evidenzia che non può far parte del consiglio poiché condannato in via definitiva a un anno e sei mesi. Si tratta di una sentenza irrevocabile giunta al termine dei processi per la tragedia del primo maggio 2007 quando in piazza Sant’Antonino il crollo di una gru uccise Claudia Fattorusso Morelli e Teresa Reale. L’ex sindaco, insieme ad altri, finì a giudizio per omicidio colposo. Poi la condanna che, secondo l’ufficio centrale elettorale e il Tribunale di Torre Annunziata, fa scattare quanto prevede la legge Severino e cioè l’impossibilità di sedere in assemblea.

L’ex sindaco si era appellato ritenendo che la Severino non potesse applicarsi al suo caso visto che si trattava di un delitto colposo e non doloso. Ma i giudici di Torre non hanno condiviso la sua tesi, ora l’appello a Napoli.

Questo avrebbe ricadute anche sull’amministrazione del sindaco Massimo Coppola. Infatti Fiorentino presentando ricorso bisognerà attendere i successivi gradi di giudizio, ciò perché, nel decidere in merito al ricorso dei parenti delle vittime del primo maggio, il Tar Campania di Napoli ha stabilito che qualora i giudici civili avessero sancito (con sentenza passata in giudicato) l’incandidabilità di Fiorentino si doveva tornare alle urne visto che lo stesso Fiorentino ha ottenuto più voti della differenza di preferenze tra i candidati andati al ballottaggio.

Marco Fiorentino, che ha indicato come assessore don Alfonso Iaccarino, sembrerebbe convinto di poter riuscire ad avere ragione, ma in ogni caso i tempi della giustizia sono abbastanza lunghi, e anche la possibilità di un ricorso in Cassazione a Roma, che a questo punto non è improbabile, fanno pensare che difficilmente Massimo Coppola tornerà al voto presto, probabilmente a fine mandato , ma in ogni caso con un consenso molto più forte visto che anche la minoranza ha deciso in gran parte di sostenerlo.