Sorrento: lutto per la scomparsa di Stella Grimaldi, vedova Tedesco

La città di Sorrento è in lutto per la perdita della sig.ra Stella Grimaldi, vedova Tedesco.

L’addio a Stella arriva dai suoi figli Gianmario con Paola, Ivan, Yuri, Denise, Lia con Antonino, Erika, Eliana, il fratello Gennaro, i cognati, i nipoti, i parenti, e gli amici. Il suo ultimo saluto sarà celebrato domani, sabato 21 agosto alle ore 9:30, presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes.

Un addio non è mai facile, e in questi casi qualsiasi parola di conforto può sembrare superflua. La redazione tutta porge le più sentite condoglianze alle famiglie Grimaldi e Tedesco per la terribile perdita.