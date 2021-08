Sorrento, lunedì 16 agosto riaprirà alla fruizione del pubblico l’area dei giardini di piazza Angelina Lauro, interessata da lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di irrigazione.

“Si tratta di una parte di area verde cittadina che ospita due importanti esemplari: un Brachychiton rupestris, conosciuto comunemente come Albero bottiglia, e un Ficus palermitano – spiega il sindaco, Massimo Coppola – Ovviamente il nostro impegno non finisce qui.

C’è ancora spazio per programmare ulteriori piantumazioni che arricchiscano ulteriormente il patrimonio arboreo sorrentino. Seguiranno ulteriori interventi, anche riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

I giardini di piazza Angelina Lauro, da oltre quarant’anni ospitano una grande e ricca varietà di alberi, provenienti in maggioranza dalla parte sub-tropicale del mondo.

“Come tutti i giardini pubblici, necessitano di una costante manutenzione per essere tenuti in efficienza – dichiara l’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino – L’intervento è consistito anche nell’allestimento di un’aiuola per i cani e la predisposizione di un nuovo impianto di illuminazione, che sarà installato a breve. Per il prato, si è scelta una specie che necessita di poca acqua rispetto a quello preesistente, in maniera da preservare le specie di palme presenti”.