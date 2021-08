Sorrento, Luigi Di Prisco incontra il sindaco di Ascea ed auspica una sinergia con il comune del Cilento

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato da Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale cittadino, sulla sua pagina Facebook: «Questa mattina ho avuto modo di rivedere dopo tanto tempo l’amico Pietro D’Angiolillo Sindaco di Ascea. Una persona che come me ama fortemente il proprio territorio che amministra con grande senso di responsabilità e dedizione. Ascea è una comune bellissimo con molti punti in comune con il nostro. La presenza degli scavi archeologici della colonia greca di Elea che poi sarà per i romani Velia, l’opportunità di fare numerosi percorsi naturalistici tra collina e mare, un eccezionale varietà di prodotti legati alla gastronomia tipici dell’area cilentana, l’ottenimento da tanti anni della bandiera blu, sono solo alcuni punti che legano la nostra Sorrento al Comune di Ascea. Pertanto auspico per il futuro la creazione di forti sinergie in grado di creare percorsi comuni tra la nostra città con il comune di Ascea, nonché estendere l’opportunità di promozione dell’intera area cilentana che offre tante bellezze culturali e naturalistiche tra le tante gli imponenti templi di Paestum e l’oasi naturalistica del fiume Alento. Oggi è importante partire con delle sinergie serie per la valorizzazione del nostro territorio. Oggi partiamo da qui da Ascea!».