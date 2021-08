Sorrento, l’ex premier Matteo Renzi in vacanza con la moglie Agnese all’ Hotel Excelsior Vittoria

Sorrento, Matteo Renzi in vacanza con la moglie Agnese.

Vacanze in Penisola sorrentina per l’ex premier Matteo Renzi dove trascorrerà pochi giorni in completo relax.

Come si legge anche dalle pagine del Mattino Matteo Renzi in vacanza a Sorrento in compagnia della moglie Agnese Landini.

Arrivato questa mattina, si fermerà per due giorni in costiera. Alloggia all’Excelsior Vittoria. Oggi pomeriggio era al porto di Marina Piccola per una escursione in barca in compagnia di amici. Non è il primo personaggio famoso che ha scelto la Campania come meta per trascorrere giorni di relax.