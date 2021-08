Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano: “Settembre sarà il banco di prova per il turismo in penisola sorrentina”

Sorrento. L’Avv. Gaetano Milano, amministratore delegato della Fondazione Sorrento, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook analizza l’andamento del turismo estivo in penisola sorrentina: «C’era una vecchia canzone il cui ritornello era ”verrà, lo so verrà la fine di agosto e noi, perciò dovremo lasciarci……”. Giusta la preoccupazione di Federalberghi Penisola Sorrentina su ciò che accadrà a Settembre, allorché si fermerà la tempesta agostana. Rumors degli addetti ai lavori prevedono una buona presenza di turisti nordeuropei ai quali interessa evidentemente più il termopolio di Pompei che altro. Sarà un banco di prova importante per il nostro sistema perché, in prospettiva, è quello uno dei nostri bacini naturali. Facciamoci trovare pronti, nella consapevolezza che quel movimento (arricchito della corsa al weekend oramai metabolizzata) non riuscirà a compensare il danno provocato dalla “quarantena” inglese, ma sarà il pretesto per aguzzare l’ingegno e proporci al meglio: allargare le platee dei potenziali fruitori d’oltrefrontiera non può che farci bene. Evitiamo l’inizio del pianto della Maddalena e rimbocchiamoci le maniche».