Mimmo De Marco ha le idee chiare su quello che si aspetta da questa stagione a Sorrento. “Era l’occasione che volevo e sono determinato, al pari dei miei compagni, per fare bene”. Le prime amichevoli hanno lasciato buone sensazioni e anche De Marco contro l’Ariano è apparso in crescita: “Quella del Sorrento è una realtà ambiziosa, siamo tutti desiderosi di metterci in mostra con questa maglia. Abbiamo tanto ancora da migliorare, stiamo lavorando molto sia fisicamente che tatticamente ma si vede che stiamo trovando la gamba e gli automatismi giusti”.