Sorrento, in Piazza Lauro un’aiuola riservata ai nostri amici a quattro zampe

Sorrento. Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale della città del Tasso, rende noto che procedono a gonfie vele i lavori di sistemazione delle aiuole di Piazza Lauro per rendere ancora più accogliente una delle zone maggiormente frequentate da turisti e residenti grazie alla sua centralità e vicinanza alla stazione della Circumvesuviana. Un primo biglietto da vita per chi raggiunge Sorrento e, come tale, deve essere presentato sempre al meglio con la cura del verde che da sempre contraddistingue Piazza Lauro. E’ stata anche aperta un’aiuola dedicata agli amici a quattro zampe che avranno così uno spazio interamente riservato.