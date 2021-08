Sorrento: identificati gli autori del video alla prostituta. I video che immortalavano una prostituta seminuda in piazza Tasso, a Sorrento, hanno fatto il giro dei social destando scalpore ed un’ondata di indignazione in tutta la Costiera e non solo. Sul web circolava anche un filmato fin troppo esplicito nel quale alcuni potenziali clienti in auto avvicinavano la donna chiedendo di mostrare le parti intime per verificarne il sesso. E lei non si è sottratta alla richiesta. Immagini che sono destinate a constare caro agli autori delle riprese. Gli uomini del commissariato di Sorrento, diretti dal vice questore Nicola Donadio, anche attraverso ricerche in rete sono infatti riusciti a risalire alla loro identità ed a sanzionarli per 16mila euro per divulgazione di immagini inerenti atti osceni. I poliziotti sono anche sulle tracce della prostituta.

Fonte Il Mattino