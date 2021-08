Sorrento Golfo. Lo yacht Faith di Lawrence Stroll patron della formula uno

Lo yacht Faith, di proprietà di Lawrence Stroll, patron della scuderia Racing Point Aston Martin è un gigante da 97 metri e 200 milioni di dollari, con elicottero e sottomarino , alla fonda davanti Villa Crawford. Dispone di 26 cabine (tra cui due suite vip), 17 delle quali sono riservate all’equipaggio. I servizi includono una piscina termale a poppa del ponte principale lunga 9 metri per 4 con fondo in vetro, un ampio beach club con bar, un cinema, un centro benessere con bagno turco, un’ampia zona giochi e un campo da basket. Ci sono anche diversi ascensori e una enorme e attrezzata palestra. Nell’area di prua c’è la zona di atterraggio per elicottero. “Faith” è in grado di raggiungere i 17 nodi e ha una riserva di 75 mila litri di acqua potabile.

Chi sa se a bordo vi è una delle trenta Ferrari della sua collezione? Infatti ,Lawrence Stroll, proprietario e fondatore dal 2019 della scuderia britannica Aston Martin F1 Team, che corre il campionato mondiale di Formula 1 (suo figlio, Lance, è uno dei piloti). Ma Stroll, che è anche presidente esecutivo e tra i maggiori azionisti della Aston Martin, è pure un collezionista di Ferrari d’epoca. Ne ha almeno trenta. Nel 2013 aveva addirittura pagato 27,5 milioni di dollari per una rara Ferrari Spider del 1967.