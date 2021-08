Si è appena concluso ieri sera il primo appuntamento con l’Open Day Under 19. Al Covent Garden Sport di Meta, i ragazzi nati dal 2002 al 2005 si sono messi in mostra sfidandosi in una partitella sotto l’occhio attento di Mister Astarita, dichiaratosi contento per la grande partecipazione. Prossimo appuntamento per la seconda giornata di Open day mercoledì 11 agosto alle ore 19:30.