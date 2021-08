Sorrento Futsal, 2 giorni di open day per gli U19

Il Sorrento Futsal ha organizzato 2 giorni di open day per i ragazzi U19 che vogliono approcciarsi al mondo del calcio: ” Sei un ragazzo nato tra il 2002 ed il 2005? Hai una grande passione per il calcio e vorresti metterti in gioco nel mondo del Futsal? Questa è la tua occasione! Mercoledì 4 ed 11 agosto, il Sorrento Futsal organizza un open day per tutti i ragazzi nati dal 2002 al 2005. L’appuntamento è alle 19:30 presso il Covent Garden Sport di Meta.