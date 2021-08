Sorrento, fuochi d’artificio di Ferragosto, tra critiche varie, attenzione al marciapiede di via Capo.

Uno dei luoghi più ambiti per gustarsi lo spettacolo pirotecnico, oltre alla carente manutenzione, la stessa parte strutturale che per varie decine di metri è realizzata a sbalzo, presenta evidenti segni di usura con il distaccamento, per lunghi tratti, del cemento dalle armature in ferro del calcestruzzo dovuto al fenomeno della carbonatazione. In tali condizioni il consueto sovraccarico di stasera potrebbe mettere in forte sollecitazione la struttura a strapiombo su Marina Grande.

Sorrento – Con l’Ordinanza n. 0000049, emanata lo scorso 12 agosto, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, dopo le autorizzazioni rilasciate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza e dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Sorrento, rende noto che in data 15 agosto 2021, ovvero stasera, dalle ore 22,00 alle 23,00, a circa 500 metri dalla costa nello specchio acqueo antistante l’Hotel Continental sarà effettuato uno spettacolo pirotecnico. Ora al di là della polemica, sorta subito dopo la diffusione di tale ordinanza che si ritiene in netto contrasto con quanto successo in occasione della ricorrenza di Sant’Anna a Marina Grande lo scorso fine luglio, quando furono vietati i caratteristici fuochi d’artificio, ulteriori criticità ci vengono segnalati dai cittadini sorrentini sempre più attenti alle varie problematiche inerenti la nostra città. Come ormai è consuetudine i cosi detti “fuochi a mare” delle estati sorrentine sono un vero e proprio spettacolo, seguito da una moltitudine di cittadini e turisti che nell’occasione si accalcano nei punti più panoramici della città.

Uno dei luoghi più ambiti è senz’altro il marciapiede di via Capo, di fronte all’Hotel Bristol che offre una delle più belle vedute panoramiche sull’intero golfo. Ebbene proprio tale marciapiede che fu realizzato a fine anni cinquanta, versa, ormai da decenni, in condizioni pietose.

Oltre alla carente manutenzione della ringhiera, la stessa parte strutturale, che per varie decine di metri è realizzata a sbalzo , presenta evidenti segni di usura con il distaccamento per lunghi tratti del cemento dalle armature in ferro del calcestruzzo dovuto alla così detta carbonatazione.

Un fenomeno che aggredisce il calcestruzzo armato influendo in modo negativo sui ferri di armatura consentendo la loro ossidazione. Dovuto per lo più all’inquinamento ambientale da anidride carbonica . Un gas presente nella nostra atmosfera in concentrazioni sempre piu crescenti, in particolar modo nei nostri centri urbani, dove incide con notevole influenza sulla durata nel tempo di edifici e strutture edificate con il calcestruzzo armato. Le quali, come il marciapiede di Via Capo, se non oggetto di manutenzione periodica potrebbero, a lungo andare, presentare segni di cedimento (Ponte Morandi docet).

Anche quest’anno, come in passato, lo spettacolo pirotecnico attirerà centinaia di spettatori lungo il suddetto marciapiede che ancora una volta sarà sovraccaricato, mettendo in forte sollecitazione l’intera struttura che come evidenziato soltanto dalla parte visibile non versa affatto in ottime condizioni.

Sarebbe pertanto opportuno che gli Uffici ed Autorità che hanno rilasciato tale autorizzazione , nonché le Forze di Polizia preposte, oltre allo specchio d’acqua dove sarà realizzato lo spettacolo pirotecnico, si occupassero anche della sicurezza delle centinaia di spettatori che stasera, accalcheranno il marciapiede a strapiombo su Marina Grande. Quella del marciapiede di via Capo, sebbene più volte sollecitata, rappresenta una ulteriore grossa criticità, che nonostante rappresenti un evidente pericolo, così come in passato, sembra che continui ad essere ignorata anche dai vari componenti dell’attuale Amministrazione comunale. Ancora una volta non resta che confidare nella sensibilità del Primo cittadino, Avv. Massimo Coppola e nelle promesse fatte durante la campagna elettorale. Intanto, in piena sicurezza, buon Ferragosto con spettacolo pirotecnico ai cittadini sorrentini.- 15 agosto 2021 – salvatorecaccaviello

Consulenza tecnica, Ing. Marco Caccaviello