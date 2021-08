Sorrento, Francesco Gargiulo e gli auguri per i cent’anni di Zia Maria “ro Santo”.

Oggi Sorrento festeggia i cento anni della signora Maria. Una Donna, da sempre ben voluta per la sua bontà d’animo, come sottolineato anche dal Sindaco Massimo Coppola che ha voluto omaggiarla , esprimendo gli auguri di tutta la cittadinanza, per il raggiungimento di tale importante traguardo. Tra le varie manifestazioni di auguri evidenziamo quella del nipote della signora Maria, Francesco Gargiulo, leader del Movimento civico “Conta anche Tu”. (s.c.)

“Oggi Zia Maria (Maria ro Santo) compie 100 anni, donna con un carattere forte e positivo. Quello tra zie e nipoti è un rapporto molto speciale, dove c’è una mamma c’è sempre una zia, anche se a volte le zie non godono dell’importanza che meritano.

Questo non vale per la “nostra” Zia Maria, questo mio omaggio fotografico vuole essere un modo come un altro per ringraziarla dell’affetto che mi ha sempre dimostrato, e della sua significativa presenza nella mia vita. Zia Maria per tutti, nipoti sorelle fratelli e genitori è stata quella che sia nei momenti belli, nascite, comunioni, o matrimoni, sia nei momenti brutti, lutti malattie o ricoveri accorreva sempre per prima, dimostrando un coraggio e uno spirito di abnegazione non comune a tutti. La sua era una presenza discreta, ma al tempo stesso infondeva sicurezza e tranquillità. Grazie Zia Maria per quello che hai fatto per tutti noi non ti ringrazieremo mai abbastanza.”- 10 agosto 2021