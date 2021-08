Sorrento. Festa a Marina Piccola per la Madonna del Soccorso

Oggi 5 agosto 2021, festa a Marina Piccola di Sorrento per la Madonna del Soccorso. Gli inviati di Positanonews presenti sul posto hanno raccolto video, interviste e testimonianze di una festa che non perde i suoi connotati per il covid.

Non ci sarà la processione, ma una messa all’esterno del piazzale , pavimentato esattamente un secolo fa. Ogni nave che viene a salutare riceve in risposta due o tre colpi di mortaio.

dal volume Marina Piccola :

La chiesa della Madonna del Soccorso esisteva già nel 1570. Fu fatta costruire probabilmente

dalla famiglia patrizia sorrentina Correale, anche proprietaria del luogo, sui

resti di un antico tempio dedicato alla dea Cerere. Nell’Ottocento la famiglia degli

.armatori Aponte di Sant’Agnello contribuì ai lavori di ampliamento.

Anticamente vi aveva sede la Confraternita di Santa Maria del Soccorso e delle anime

del Purgatorio formatasi nel 1831 per essersi distaccata dalla Confraternita di San

Giovanni in Fontibus della Marina Grande, fondata nel 1640.

Lo storico sorrentino Bartolommeo Capasso sorvola sulla data di fondazione della

chiesa, però afferma che essa esisteva già nel 1577 con il titolo di San Leonardo, ma

dopo pochi anni cessava. Incominciava così quello di Santa Maria del Soccorso. Il quadro

attualmente collocato sull’altare della Cappella fu dipinto nel 1625 dal sacerdote

Andrea Scarpato. Così il Capasso riporta: «in ea icone B.V. de Succurso in calce cuius

inscriptio B. Andreas Scarpatus indignus sacerdos pingebat A.D. 1625>>, notizia confermata

in una visita pastorale del Vescovo Mons. Angrisani del 5 agosto 1626 quando

«visitavit questa Madonna de Succurso alias della Nevo>. Oggi sulla parte sottostante

del quadro è riportato solo l’anno 1825, forse con riferimento alla data del restauro.

Nella chiesetta, adiacente alla porta della sagrestia, c’è una piccola acquasantiera in

marmo con l’effigie in rilievo della Madonna del Soccorso e la scritta «Sancta Maria a

Succurso>> di fattura settecentesca. Inoltre, vi è un organo del ‘700 un tempo azionato a

mantice, cui si accede attraverso una scala a chiocciola.

Sulla parete di sinistra nella nicchia più prossima all’ingresso vi è una statua

dell’Addolorata del ‘700. Negli anni ’60 veniva prestata dal rettore della cappella don

Stefano Ferraro alla basilica di Sant’Antonino per la rappresentazione della scena del

Calvario nelle “tre ore di agonia”, una pia pratica oggi non più in uso.

La ricorrenza religiosa della Madonna del Soccorso cade il 5 agosto, in concomitanza

con la festività della Madonna della Neve, venerata anche a Torre Annunziata e a

Ponticelli, un rione di Napoli.

La Cappella è sovrastata da un piccolo campanile prospiciente la strada carrabile. Vi

si trovano due campane donate alla chiesa da un turista tedesco innamorato di

Sorrento. Costui, un giorno del giugno 1904, mentre attendeva il piroscafo per imbarcarsi,

udì le campane suonare per l’Arcivescovo Giustiniani che tornava da Capri. Era

infatti usanza della Marina accogliere il presule con uno scampanio. Il turista restò colpito

dal suono cacofonico e domandò agli astanti «Warum die Glocke?» per sapere da

dove provenisse un rumore così sgradevole. Decise allora di donare due nuove campa’

ne: la più piccola fu ricavata dalla fusione delle due esistenti, mentre la più grande fu

fatta ex nooo. Sulle campane sono impresse le immagini della Vergine, di San Giuseppe

e di San Michele e la scritta:

S.re Nobilione fu Luigi Via Zappare n. 28 Napoli 1910

Dono del Signor Edmondo Prodest – Immenstaed – Germania

In occasione della festa i marinai del luogo portano a spalla la sacra effigie nella processione

che si svolge lungo il borgo e per mare nella prima domenica del mese di agile

origini di questo rito sono antichissime. Ovviamente all’inizio si svolgeva con

imbarcazioni a remi, che percorrevano il breve tratto di mare antistante la cappella.