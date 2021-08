Sorrento, donna seminuda in Piazza Tasso. E qualcuno parla di prostituzione

Sorrento. Siamo nel cuore della città, in Piazza Tasso, da sempre il salotto sorrentino e meta amatissima dai tanti turisti che desiderano immortalare la classica cartolina della città. Alle prime luci dell’alba, alle 6.00 circa, alcune persone notano una presenza insolita. una donna seminuda ferma in un angolo della Piazza con indosso solo uno slip ed un top abbassato a lasciare volutamente scoperto il seno generoso. Dall’atteggiamento sembrava essere lì ad aspettare qualcuno. La donna è stata anche filmata ma il video è stato rimosso per motivi di privacy.

Ed in tanti si sono chiesti cosa facesse quella donna a quell’ora e quasi nuda nella Piazza centrale di Sorrento. Potrebbe trattarsi di una persona con problemi mentali oppure un soggetto esibizionista. Ma non è mancata l’ipotesi della prostituzione che ovviamente non ha nessun riscontro e, soprattutto, nessun precedente.

Sulla vicenda per il momento resta il mistero che magari potrebbe nascondere una triste realtà di una persona affetta da problemi che andrebbe sicuramente aiutata. Non giudichiamo e non condanniamo, ci auguriamo solo che i controlli delle forze dell’ordine possano evitare il ripetersi di un episodio del genere.