Sorrento, denunciati titolare e cassiere di un supermercato per aver venduto alcolici a tre minorenni

Sorrento. Nella giornata di ieri il titolare ed il cassiere di un supermercato sono stati denunciati per aver contravvenuto alla legge vendendo una bottiglia di whisky a tre minorenni. Il reato è stato scoperto dagli agenti del locale Commissariato i quali, durante un regolare servizio di controllo, hanno notato tre giovanissimi in Via degli Aranci in evidente stato di ebbrezza. Dagli accertamenti è emerso che i tre avevano da poco acquistato la bottiglia di liquore presso un supermercato per poi consumarla immediatamente.

Uno dei tre ragazzi era in condizioni gravi e veniva sorretto dagli altri due perché non riusciva neanche a reggersi in piedi. Immediatamente allertati i soccorsi il giovante è stato ricoverato in coma etilico presso il vicino ospedale. Le sue condizioni cliniche sono man mano migliorate con il passare delle ore.