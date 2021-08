Sorrento, denunciati due napoletani per aver aggredito il titolare di un esercizio commerciale

Sorrento. Nella serata di ieri alcuni passati hanno fermato degli agenti della Polizia mentre transitavano sul Corso Italia durante un ordinario controllo del territorio ed hanno fatto loro presente che, in un ristorante di vico III Rota, era in corso una violenta lite. Gli agenti si sono portati sul posto dove le persone presenti hanno raccontato che poco prima due clienti avevano aggredito il titolare dell’esercizio commerciale per futili motivi, colpendolo con calci e pugni. I due si erano poi allontanati dal locale. I poliziotti hanno individuato la struttura ricettiva dove i due aggressori alloggiavano e li hanno, quindi, raggiunti e bloccati. Si tratta di due fratelli di Napoli, di 33 e 39 anni, che sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.