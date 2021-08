Sorrento, contagiato senza vaccino trasferito ieri al Covid Center: gli auguri di pronta guarigione

Penisola sorrentina. Si apprende del trasferimento di un cittadino al covid center, dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dov’era momentaneamente ricoverato fino a ieri in attesa di essere trasferito in un ospedale adibito per l’accoglienza dei malati covid.

L’uomo, a quanto pare non vaccinato, è un altro piccolo tassello che si aggiunge alla grossa mole di ricoverati negli ultimi giorni al Covid Center di Boscotrecase, dove un medico è stato addirittura invitato a rientrare anticipatamente dalle ferie vista la scarsità di personale e la riapertura del reparto covid.

Auguriamo all’uomo appena ricoverato una pronta guarigione, affinché possa tornare presto ad abbracciare i suoi cari e riprendere il proprio lavoro.