Sorrento / Castellammare, incidenti sulla Via del Mare, scontro fra auto e ciclomotore . E’ la Via del Mare quella che dalla Penisola Sorrentina porta all’autostrada A3 Napoli – Salerno, in particolare nel tratto fra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Due i feriti in condizioni serie in ospedale a Castellammare. Un pomeriggio nero sulla strada degli stabilimenti balneari, tre gli incidenti a distanza di poche ore. Il più grave in serata, verso le 20, all’altezza del bagno Conte a Pozzano. Sul posto i vigili urbani del comune stabiese per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli agenti erano intervenuti già più avanti per lo scontro tra due auto e in precedenza sulla Panoramica.