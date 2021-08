Emanuel Procida ha sudato tanto – come i suoi compagni – per tenere testa all’Avellino: “È stato bello giocare contro l’Avellino ma anche particolarmente difficile, noi stiamo lavorando duro per mettere in pratica quello che ci chiede l’allenatore è qualcosa si sta iniziando a vedere. Sarà un Sorrento che combatterà su tutti i palloni come ha fatto contro l’Avellino e provare a divertire e a divertirsi”.