È tornato con un enorme carico di entusiasmo che sta provando già in questi primi giorni a trasferire alla squadra. Renato Cioffi ha messo alla frusta i suoi nel pre-ritiro dello stadio Italia per dare immediatamente alla squadra un’impronta, un’identità e senso di appartenenza. Tutti concetti, questi, ripresi anche in queste prime battute che introducono la stagione, nelle quali il tecnico fa riferimento anche al fatto che il pubblico di fede rossonera potrà – si spera – tornare ad assistere alle partite del Sorrento e a dare il consueto supporto.