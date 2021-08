La stagione è iniziata, le partite ufficiali stanno per arrivare e il Sorrento lavora sodo in quel di Nusco. Vincenzo Liccardi, 10 gol nella passata stagione, ha festeggiato ieri i suoi 32 anni ma è motivato come un ragazzino: “Spetta a noi trascinare i giovani – dice l’attaccante rossonero – dimostrando che abbiamo voglia di migliorarci sempre. Questo vale sia a livello personale che di squadra perché anche se vengo fuori da una stagione positiva sono convinto che posso fare di più e con lo stesso spirito tutto il gruppo deve affrontare il campionato che inizierà tra poco meno di un mese e che si annuncia competitivo e avvincente”.