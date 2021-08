L’amichevole di domani al Partenio-Lombardi sarà il primo banco di prova ufficiale per il Sorrento 2021/2022. Un test che arriva per i rossoneri dopo i primi giorni di lavoro a Nusco e che mister Cioffi ritiene molto utile per valutare la condizione dei suoi: “Se avessimo voluto delle partite facili non avremmo avuto che l’imbarazzo della scelta – spiega l’allenatore del Sorrento – ed invece credo che confrontarci con un avversario di categoria superiore e che è ormai prossimo ad iniziare il campionato possa rivelarsi molto più funzionale al nostro percorso di crescita. Dobbiamo evidenziare eventuali difetti e lavorare su quelli visto che da parte dei ragazzi ho trovato grande disponibilità e voglia di migliorarsi”.