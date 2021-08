Il Sorrento prosegue il suo ritiro a Nusco. Tre reti al passivo contro l’Avellino, poi ‘180 di imbattibilità nel doppio test congiunto con Ariano e Lioni: il Sorrento ha tenuto la porta inviolata al cospetto di due formazioni di Eccellenza in virtù dell’equilibrio tattico raggiunto: “Ci aspetta una stagione importante. – dice Piersilvio Acampora, centrale rossonero – Spero che anche per me questa annata possa rappresentare una svolta perché Sorrento è una piazza capace di dare grande visibilità ai suoi calciatori”. La fase difensiva sta migliorando: “Dobbiamo ancora affinarci – spiega Acampora – ma siamo sulla strada giusta perché il gruppo è ben assortito, anche in retroguardia c’è un buon mix tra calciatori giovani ed elementi più esperti”.