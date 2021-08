Sorrento, bellissimi i fuochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo di Ferragosto

Sorrento. Bellissimo lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Ferragosto in questa calda serata estiva. In tanti si sono regalati una serata di puro relax per godersi questo momento tanto atteso, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Bagliori e colori che hanno anche il sapore di speranza nel futuro e dell’inizio di un ritorno ad una quasi normalità. Una degna conclusione di questa giornata di festa che ha visto Sorrento piena di turisti e di tanti che hanno affollato le spiagge in cerca di refrigerio.