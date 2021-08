Sorrento: auguri all’imprenditore Gaetano Maresca che sabato compie 80 anni! Sabato 14 agosto l’imprenditore Gaetano Maresca compie 80 anni. Una vita dedicata completamente al lavoro con la passione per le cose che una persona realizza. Oggi infatti, dopo aver con tanti sacrifici ma anche competenze e scelte imprenditoriali, consegna ai suoi figli attività turistiche alberghiere e della ristorazione di ottimo livello così come la sua vita professionale. I figli nel periodo difficile della pandemia gli fanno onore portando avanti le attività. Gli amici sono andati ieri per l’onomastico ad incontrarlo al ristorante da Filippo a Sorrento.

Foto con Rosario fiorentino e Gaetano Mauro consigliere comunale