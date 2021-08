Sorrento, appuntamento politico-economico al Chiostro di San Francesco. Ospite Roberto Napoletano.

Ieri in una delle più belle e suggestive location di Sorrento, il Chiostro di San Francesco si è tenuto un incontro di grandissimo spessore, dove ospite Roberto Napoletano ha presentato il suo libro dal titolo “Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco”, edito da La Nave di Teseo.

Il volume restituisce la figura di un premier che “vuole essere trattato alla pari, che ascolta tutti, ma che sa prendere le decisioni importanti al momento giusto”.

A fare gli onori di casa è il presidente del consiglio comunale Luigi di Prisco:

Appuntamento eccezionale di politica ed economica di altissimo profilo. A memoria non ricordo di aver assistito niente di simile fino ad ora a Sorrento. Ringrazio pertanto il Direttore Napoletano e lo aspetto quanto prima di nuovo a Sorrento per approfondire i temi economici legati a questo particolare contesto storico in cui stiamo vivendo.

A seguire, l’intervista del dottor Angelo Ciaravolo all’ospite Roberto Napoletano, che svela i retroscena del suo libro. Napoletano, infatti, racconta come si muoverà il “Cavaliere bianco”, chi lo aiuterà, che cosa lo collega a Ciampi e che cosa a De Gasperi, quanto gli gioveranno le sue capacità di ammaliatore e uno spirito di servizio integerrimo. E come, si spera, riuscirà a fare dell’Italia un paese normale, che tornerà ad avere il peso di fondatore in Europa e contribuirà a scrivere le regole del nuovo multilateralismo post-pandemia.