Sorrento: all’alba blitz e sequestro delle forze dell’ordine alla Pignatella. Alle prime luci dell’alba di questa mattina, dalle forze dell’ordine (Capitaneria di Porto e Vigili Urbani comunali) è stato effettuato un nuovo intervento di verifica, conseguente alle verifiche dei giorni scorsi per chiudere l’area per pericolo caduta massi.

Il tratto di costa a ridosso del Capo di Sorrento, al centro della Marina di Puolo ed i Bagni della Regina Giovanna, oggetto di “attenzioni” particolari da parte di ambientalisti e delle stesse forze dell’ordine per i presunti abusi realizzati, che secondo le varie segnalazioni vanno dallo “spianamento” del suolo alla pulizia del costone.

Come riporta Lo strillo della penisola, infatti, l’intervento è stato tardivo per le lungaggini burocratiche, ma si è reso necessario in quanto la Pignatella è sempre particolarmente affollata.