Sorrento, al via da domani i contributi sui canoni di locazione per sostenere le famiglie disagiate

L’amministrazione comunale di Sorrento comunica che saranno erogati, a partire da domani, i pagamenti delle spettanze relative al bando di concorso per i contributi speciali destinati alle famiglie disagiate, attraverso il sostegno ai canoni di locazione per l’anno 2021. L’importo stanziato per la misura è pari a 74.167,86 euro.

“Si tratta di 127 famiglie che, grazie a questo contributo, potranno migliorare il proprio bilancio familiare e guardare con più ottimismo al futuro – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – L’impegno, anche su questo fronte, è massimo. In un momento di gravissima crisi, che sta colpendo tantissimi concittadini, aiutare chi è in difficoltà è un preciso dovere, sia in chiave sociale che economica”.