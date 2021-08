Sorrento: aggredita infermiera al pronto soccorso, denunciata una donna di Salerno.

All’inizio di questa settimana un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento è stata aggredita e picchiata dalla madre di una paziente. La donna, proveniente da Salerno, si trovava presso il presidio sanitario della costiera insieme alla figlia. La giovane era in attesa di essere visitata dal personale sanitario e per questo l’operatrice l’ha invitata ad accomodarsi nella saletta antistante il pronto soccorso per aspettare il proprio turno.

Ma la madre della ragazza è intervenuta scagliandosi violentemente contro l’infermiera. Violenta la reazione della donna che ha aggredito l’infermiera, prima verbalmente, poi con uno schiaffo. Tanto che M.M., l’operatrice sanitaria di 45 anni del presidio sorrentino, ha riportato un trauma facciale con tumefazione e interessamento di un occhio tale da richiedere il bisogno di una visita specialistica. L’infermiera, nonostante mostrasse sul volto i segni dell’aggressione, è rimasta in servizio, anche a causa della carenza di personale.

L’infermiera ha anche deciso di non sporgere denuncia contro la donna che l’ha aggredita. Nonostante ciò gli agenti del commissariato di Sorrento, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, hanno proceduto d’ufficio ed hanno identificato la donna. Per lei è scattata la denuncia a piede libero per violenza a pubblico ufficiale e lesioni, ma si valuta di procedere anche per interruzione di pubblico servizio: rischia una pena fino a 5 anni.