Sorrento, a Villa Fiorentino il concerto in memoria di Alessandro Schisano.

La pandemia di Covid ha imposto – per un biennio – lo stop ad un evento che, fino al 2019, caratterizzava le estati sorrentine. Eppure, il desiderio di “fare cultura”, attraverso una ricercata selezione musi-cale, è talmente forte, che il Movimento 22 dicembre, fondato, dall’indimenticato Alessandro Schisa-no, ha deciso comunque di riproporre, per il prossimo 29 agosto, un appuntamento che possa essere di buon auspicio per la kermesse del prossimo anno.

Cambia la location,ma si resta comunque a Sorrento. Non più piazza della Vittoria, quindi, ma Villa Fiorentino. Lo scopo resta lo stesso: coniugare buona musica e perpetuare la straordinaria testimonianza di Alessandro Schisano, dando seguito almeno ad una piccolissima parte delle intuizioni e dell’impegno profuso per la sua comunità cittadina. Anche la data non è casuale: proprio a fine agosto ricade, infatti, il giorno del suo compleanno.

L’evento, organizzato da FadeIn, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, avrà protagoniste tre donne: Vania Di Matteo, Giulia Olivieri e Anna Rita Di Pace (Voce e violino). Un trio dal quale prende forma Kalìka, un progetto vocale a cappella, che si avvale per l’occasione del prezioso supporto di un ensemble di musicisti (Gianluigi Capasso – Chitarra; Francesco Varchetta – Batteria; Diego Imparato – Contrabbasso).

Il concerto, realizzato con il supporto artistico del promoter Giuseppe Prudente, gode della collabora-zione silenziosa di tanti “semplici” cittadini, che, condividendone lo spirito, hanno deciso di sostenere l’iniziativa, restando spontaneamente nelle retrovie.

L’appuntamento è per domenica 29 agosto, ore 21:00 (accesso all’area dalle ore 20:30), nella sugge-stiva cornice di Villa Fiorentino, lungo il corso Italia a Sorrento. L’ingresso è gratuito, e saranno osservate tutte le prescrizioni antiCovid, attualmente vigenti, compreso l’accesso attraverso l’esibizione e la validazione del Certificato Verde (Green Pass).

Per info: 3282005169.