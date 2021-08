Sirocco e Friendship, gli yacht di Ferragosto: quanto lusso a Positano!

Milionari e miliardari da tutto il mondo sfoggiano tutta la loro ricchezza a Positano. Giungono in queste immense imbarcazioni spesso più grandi di un appartamento, per innalzare sempre più il valore della città verticale, che a Ferragosto più che mai si riempie di turisti. In queste ore a Positano ormeggia TM Blue One, lo yacht dello stilista Valentino, ma tanti altri colossi delle acque pronti a stupirci per il lusso che offrono.

Sirocco

Lo yacht a motore “Sirocco” della serie 4700 di 154’2/47 m è stato costruito nel 2006 da Heesen e l’ultimo è stato ristrutturato nel 2013. Precedentemente chiamato Sirocco of London, i suoi lussuosi interni sono stati progettati da Omega Architects e il suo stile esterno è di Heesen.

Il layout interno di Sirocco può ospitare fino a 12 ospiti in 6 camere, tra cui una master suite, 1 cabina VIP, 2 cabine matrimoniali e 2 cabine doppie. È anche in grado di trasportare fino a 9 membri dell’equipaggio a bordo.

H

Superyacht di lusso ” ‘H“, firmato da Benetti Yachts (anno 2015) dispone di 5 cabine di lusso (3 matrimoniali e 2 doppie con letti singoli), jacuzzi sul ponte, palestra, numerosi giochi d’acqua – tutto per rendere la vostra vacanza una esperienza indimenticabile. Arredamento moderno ed elegante, lo yacht può ospitare fino a 10 ospiti. Equipaggio professionale composto di 8 persone nella zona separata. Bellissimo yacht per una vacanza di lusso con dei itinerari personalizzabili.

Friendship

The Friendship, precedentemente denominata Sunrise, Amoixa, Sunrise, presenta il design esterno di The A Group, mentre i suoi interni sono stati scritti da The A Group e JP – Fantini Design, con l’architettura navale di Oceanco.

A bordo del superyacht Friendship sono ospitati fino a 12 ospiti e dispone anche di alloggi per 12 membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Lo yacht Friendship ha scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio.

Sea Rhapshody

Il layout interno di Sea Rhapsody può ospitare fino a 12 ospiti in 6 camere, tra cui una master suite, 2 cabine VIP, 1 cabina matrimoniale e 2 cabine doppie. È anche in grado di trasportare fino a 18 membri dell’equipaggio a bordo.

Le straordinarie strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di Sea Rhapsody lo rendono lo yacht charter ideale per socializzare e intrattenersi con la famiglia e gli amici.