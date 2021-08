Si stende sui binari della Circumvesuviana, arriva il treno da Sorrento e resta illeso

Il fatto incredibile è avvenuto alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, come scrive anche ANSA.

Protagonista dell’episodio è un 58enne che – a detta dell’Eav – si era allontanato dall’igiene mentale e quando ha visto arrivare il treno, proveniente da Sorrento, è andato a stendersi in mezzo alle rotaie. Il conducente non ha potuto rallentare la corsa del convoglio, ma l’uomo, che era in uno stato di semi incoscienza, è rimasto praticamente illeso.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine tra lo stupore dei presenti. I carabinieri hanno trasportato l’uomo miracolato all’ospedale più vicino.