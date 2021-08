Serie A cinque squadre al comando , le romane, le milaniste e il Napoli. Juve sprofonda Si chiude la seconda giornata di Serie A. Dopo due giornate sono in cinque le squadre ancora a punteggio pieno. Male, invece, la Juventus, che con un solo punto in due partite è già attardata di cinque lunghezze dalla vetta , Torino ancora a zero e anche la nostra Salernitana. Ciro Immobile per la Lazio capocannoniere

CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 6

Inter 6

Napoli 6

Milan 6

Roma 6

Udinese 4

Bologna 4

Atalanta 4

Sassuolo 4

Fiorentina 3

Empoli 3

Spezia 1

Juventus 1

Cagliari 1

Sampdoria 1

Salernitana 0

Torino 0

Genoa 0

Hellas Verona 0

Venezia 0