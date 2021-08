Sergio Fedele Atex: Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina invitano il Ministro Garavaglia per una passeggiata in Circumvesuviana.

Il Ministro del Turismo viaggia nei treni turistici per esaltare la loro funzione .. Il nostro invito per una passeggiata in Circumvesuviana

Oggi il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha partecipato alla staffetta “Via Francigena – Road to Rome 2021” nella tappa da Siena a Buonconvento a bordo del treno storico di Fondazione FS Italiane.

Durante l’evento, Garavaglia ha sottolineato l’importanza dell’itinerario della Via Francigena come motore per uno sviluppo turistico territoriale, in grado di coniugare mobilità dolce con borghi storici e comunità locali.

Bene.

Oggi abbiamo trasmesso un invito al Ministro per viaggiare insieme a lui a bordo della Circumvesuviana nella tratta Napoli-Sorrento.

Speriamo che il Ministro accetti l’invito.

Potrà rendersi conto della situazione disastrata del servizio ferroviario in Penisola Sorrentina…

Eppure si tratta di una delle località turistiche più famose al mondo..

Peccato che il Sindaco Coppola, quando’ con una iniziativa di grande valore mediatico, invitò a Sorrento il Ministro Garavaglia non lo ha accompagnato a vedere di persona il servizio ferroviario in Penisola..

Oltre l’annuncio del Modello Sorrento occorreva far rendere conto direttamente al Ministro la totale inaccessibilità alla Penisola Sorrentina…

Ecco perché oggi abbiamo invitato il Ministro a farsi una passeggiata sul “nostro treno”

Saremo lieti di accompagnarlo e spiegargli perché da anni, con insistenza e inefficacia, chiediamo alle Istituzioni locali di affrontare il problema e non continuare solo a lamentarsi e rinviare….

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Fabrizio Di Gennaro

Presidente Atex Vico

Pietro Cannavacciuolo

Presidente Atex Meta