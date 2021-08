Sei un aspirante attore? Partecipa ai casting per un film che verrà girato ad Amalfi

Ad Amalfi dal 30 agosto all’11 ottobre 2021 si trasformerà in un set cinematografico per un importante film prodotto e distribuito dalla società Lucky Rede. E per l’occasione si cercano delle comparse. I candidati (uomini e donne) dovranno avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni e dovranno essere residenti o domiciliati in uno dei comuni della Costiera Amalfitana.

Chi desidera partecipare ai casting dovrà inviare, entro il prossimo 20 agosto, una mail all’indirizzo comparse.amalfifilm@gmail.com indicando nome e cognome ed allegando una foto recente in primo piano, una foto recente a mezzo busto ed una foto recente a figura intera. No fotobook fotografici; no foto ritoccate; no occhiali da sole; no foto di profilo. Il colore e il taglio dei capelli devono corrispondere a quelli proposti nelle foto.

Per completare la candidatura sarà necessario compilare un form – che verrà inviato via mail – con i propri dati. Le candidature che risultano incomplete non saranno valutate.

L’impegno lavorativo sarà regolarmente retribuito,