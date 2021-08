Secondo un’antica credenza popolare a Ferragosto non si deve fare il bagno in mare. Ecco perché

In tanti in questa caldissima giornata di Ferragosto si sono riversati sulle spiagge per godersi una giornata di sole e mare. Ma a questa giornata particolare è legata un’antica credenza popolare, molto sentita soprattutto al Sud, secondo la quale il giorno di Ferragosto non si dovrebbe assolutamente fare il bagno perché il mare sarebbe infestato da spiriti maligni, pronti a rapire gli ignari bagnati trascinandoli nella profondità degli abissi.

Secondo altre versioni invece la maledizione del 15 agosto sarebbe legata al fatto di essere allo stesso tempo anche un giorno di festa religiosa poiché si celebra la solennità dell’Assunzione della Vergine Maria. Ed a tal proposito esiste il detto popolare: “A Ferragosto l’Assunta ne vuole uno per lei”, ovvero nel giorno del 15 agosto la Madonna Assunta porterebbe in cielo con sé un’anima.

Ovviamente sono credenze popolari che non hanno alcun fondamento ma che fanno parte comunque della magia e del mistero di questo giorno di metà agosto.