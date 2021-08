L’Italia si prepara ad affrontare una delle ondate di caldo più devastanti degli ultimi anni. C’è chi lo chiama Lucifero o caldo africano, la cosa certa è che le temperature sfioreranno i 50 gradi. No, non si tratta di una fake news, e lo dice un sito autorevole come “Il Meteo”.

Sul Mezzogiorno e sulle due isole Maggiori i termometri sono già saliti ben oltre i 40°C con picchi anche di 43-44°C nelle aree più interne della Sicilia.

Sarà tuttavia nei prossimi giorni che l’alta pressione avvolgerà con il suo carico di caldo bel tempo un po’ tutto il Paese. Da Nord a Sud sarà una vera e propria escalation dei termometri che continueranno a rimanere davvero altissimi sulle due isole Maggiori dove si raggiungeranno addirittura i 45/47°C specie nella aree più interne.

Ma un’intensa calura avvolgerà comunque anche il resto del Paese. Facendo un po’ di conti, oltre ai valori davvero eccezionali attesi tra Sardegna e Sicilia, non se la passeranno bene nemmeno il resto delle regioni del Sud dove la colonnina di mercurio navigherà spesso sull’onda dei 40°C con punte fino a 42°C tra Puglia e Basilicata ionica.