Scuola Campania: il 15 settembre si torna in classe. Dopo mesi di incertezze, dubbi e preoccupazioni, la Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 2021-2022.

Come da tradizione ogni regione avrà una data di inizio dell’anno scolastico diverso. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, in Campania le lezioni inizieranno mercoledì 15 settembre 2021 e terminano mercoledì 8 giugno 2022, per un totale previsto di 202 giorni di lezione, o di 201 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.

Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano giovedì 30 giugno 2022.