Scoppia l’amore tra gli attori di “Friends” Jennifer Aniston e David Schwimmer?

Jennifer Aniston e David Schwimmer sono diventati famosi per aver recitato insieme nella celebre serie tv “Friends” in cui interpretavano Rachel e Ross. Ed ora, dopo 20 anni dalle riprese, sembra che i due attori stiano trascorrendo molto tempo insieme tra cene romantiche e lunghe passeggiate che fanno pensare ad una probabile storia d’amore. David Schwimmer, nello speciale per il 25esimo anniversario di “Friends”, ha confessato che durante la prima stagione della serie televisiva aveva una grossa cotta per Jennifer Aniston la quale ha sottolineato come la cosa fosse reciproca e che ad un centro punto erano entrambi attratti l’uno dall’altro, ma erano allo stesso tempo come due navi che non si incrociavano: uno dei due era sempre impegnato in una relazione.

Ed ora, ad oltre 20 anni di distanza i due, entrambi single, si sarebbero dunque riavvicinati. Secondo una fonte dopo la reunion di “Friends”, è diventato chiaro che ricordare il passato aveva risvegliato i sentimenti di entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jennifer a Los Angeles. Hanno trascorso del tempo a casa di lei tra cene, chiacchiere e risate.

Forse la coppia televisiva che ha fatto sognare migliaia di fans potrebbe davvero diventare una coppia anche nella vita reale.