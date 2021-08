Scala si prepara ad onorare San Lorenzo: il programma. Il 10 agosto la comunità di Scala è in festa per il suo Santo Protettore Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma, di cui fu anche vescovo e nella quale venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano.

Sebbene anche quest’anno, a causa della pandemia ancora in corso, i festeggiamenti saranno vissuti in maniera diversa, Scala si sta preparando per vivere comunque al meglio questa festività così sentita.

Di seguito il programma dei festeggiamenti religiosi e civili: