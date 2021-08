Scala: si allontana dal gruppo e si perde tra i sentieri, soccorso in elicottero dal CNSAS.

Nella mattinata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato per un intervento in costiera amalfitana. Un gruppo di escursionisti della provincia di Salerno voleva raggiungere la zona di Santa Maria dei Monti percorrendo un sentiero CAI da Scala. Uno dei giovani si è allontanato dal gruppo, perdendo il sentiero e trovandosi in zona impervia. I suoi compagni di escursione hanno quindi allertato direttamente il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha inviato sul posto una squadra di tecnici, mentre il 6° Reparto Volo della Polizia di Stato imbarcava il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS (della Campania) per trasportarlo in zona. Il tecnico è stato calato tramite verricello ed ha raggiunto gli escursionisti ed il resto della squadra di terra. Il giovane, per fortuna illeso, è stato calato lungo un piccolo canale dai tecnici del CNSAS fino a raggiungere il sentiero ed i suoi compagni.

Le operazioni sono state condotte in coordinamento con la SORU (Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile).