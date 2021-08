Scafati. La vendetta della ragazza tradita: volantini per cercare il fidanzato dell’amante del compagno. Scafati si è svegliata oggi tappezzata da un misterioso volantino giallo. A una prima occhiata sembra un normale annuncio, simile a quelli disseminati per offrire posti di lavoro o case in affitto, ma basta guardare meglio per capire che si tratta di tutt’altro: è la vendetta di una ragazza tradita che, spargendo il suo messaggio tra le strade e sugli edifici del paesone della provincia di Salerno, 48mila abitanti, cerca di mettersi in contatto con il fidanzato, Luigi di quella che ha scoperto essere l’amante del compagno.

Quello che c’è dietro il messaggio, anche se non si esclude che si tratti di una manovra di guerrilla marketing (e non sarebbe certo il primo caso) si può al momento solo immaginare, ma con un buon numero di dettagli. Chi ha diffuso il volantino si firma Michela e lascia anche il proprio numero di telefono per essere contattata. “A. A. A. Cercasi“, è l’intestazione del volantino. E, subito dopo, l’oggetto della ricerca:

Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno, tra l’altro lei recidiva (nel volantino c’è un refuso ndr.) Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri avvenuti mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro. Sono Michela, questo è il mio numero, sarei lieta di scambiare due chiacchiere con Luigi.

Al momento non è chiaro se si tratti di una manovra pubblicitaria (una sorta di guerrilla marketing) e chi realmente ci sia dietro il messaggio, se esista davvero questa Michela, compagna tradita, se è dunque davvero è tutta una vendetta di una giovane del posto che, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato, ha deciso di mettere al corrente anche il partner dell’amante, anche lui tradito.

Di certo, sono tanti i residenti di Scafati che, dopo aver trovato il volantino praticamente ovunque, si chiedono chi siano i protagonisti di questa storia estiva di corna.

Fonte FanPage