Savatore Cimmino a Positano Giro d ‘Italia a Nuoto contro ogni barriera in diretta su #positanonews.

Oggi Salvatore Cimmino fa tappa a Positano per la “Manifestazione A nuoto nei mari del globo, per un mondo senza barriere e senza frontiere”.

Cimmino diventa un simbolo di forza e determinazione e ci dimostra che la disabilità risiede nella società e non nella persona.

Infatti tale manifestazione si pone proprio l’ obiettivo di promuovere politiche idonee alla rimozione di ogni tipo di barriere, per consentire alle persone con disabilità di condurre una vita il più indipendente possibile.

“Nel corso della vita può accadere di doversi confrontare con le fragilità e con le malattie, nostre o dei nostri cari, ed è per questo che sarebbe opportuno, per un futuro migliore e più sereno, immaginare e contribuire a creare una società senza barriere, né fisiche né mentali né tanto meno sociali.

E’ importante capire nel profondo che le disabilità non devono più rappresentare un fatto privato ma piuttosto una realtà di cui è necessario che la collettività, per intero, si faccia carico. Disabile quindi, vorrei che tutti lo comprendessero, non è la persona ma è l’ambiente nel quale si trova a vivere”. Queste le parole di Cimmino in suo post su Instagram.