Sant’Egidio del Monte Albino scontro frontale fra auto in Via Feudo , ferita una donna Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento. I due conducenti delle automobili coinvolte, tra cui una donna hanno riportato ferite.

Fortunatamente, non si tratterebbe di ferite gravi. I soccorsi sono stati subito avvertiti e i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente per fornire tutto l’ausilio necessario alle vittime del sinistro. I due malcapitati sono stati poi traferiti al presidio ospedaliero più vicino.

Purtroppo non è il primo incidente di cui si sente parlare, soprattutto in estate, quando il caldo e il traffico giocano brutti scherzi. Per fortuna le ferite riportate dagli sfortunati protagonisti dell’episodio che si è verificato a Sant’Egidio del Monte Albino non sarebbero gravi e i due conducenti dovrebbero riprendersi al più presto.

L’incidente è avvenuto sul tratto che porta alla Costiera amalfitana e Ravello, dall’autostrada Napoli – Salerno che da Angri porta dall’Agro Nocerino Sarnese alla Costa d’ Amalfi quindi creando anche problemi di accesso per la Divina.