Sant’Agnello-Spiaggia Marinella. Presentazione del libro “Saluti dalla penisola Sorrentina” di Castellano & Gargiulo

Lunedi 9 agosto 2021, alle 19.30, presso il Lido Marinella di Sant’Agnello, presentazione del libro di Salvatore Castellano & Franco Gargiulo, “Saluti dalla Penisola Sorrentina”. Ospiti del Patron Mauro D’Esposito sulla scogliera magica per un tramonto da cartolina, parleremo di…… cartoline antiche e paesaggi perduti. Un libro-album accuratamente preparato da due appassionati collezionisti con circa 300 cartoline, in parte inedite, dedicate ai sei comuni della Penisola Sorrentina. Franco Gargiulo e Salvatore Castellano sono due instancabili e assidui ricercatori sul nostro territorio di luoghi, storie, arte e costumi, già di per se singolarmente, sommati insieme, producono cose all’ennesima potenza. Un libro che si sfoglia e poi si mette in libreria, ma poi ti chiama, per rivedere un angolo di strada, riguardare un costume o un lavoro dei nostri luoghi andati. Insomma la storia della penisola raccontata per immagini a partire dalla fine dell’ottocento, senza nostalgia e con intento documentaristico. Solo cartoline, per di più ingrandite, e non fotografie. Collezionare cartoline antiche è un modo per far entrare nella propria casa spaccati di vita, persone, ricordi, memorie sopite che hanno la possibilità di tornare a vivere. Proprio per questo motivo possiamo parlare di una collezione emozionante offerta da collezionisti che hanno voglia e piacere di condividere.