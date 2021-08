Sant’Agnello, sette positivi al Covid e fra questi quattro ragazzi . A Piano di Sorrento sette nuovi positivi e cinque guarigioni

Brutte notizia dalla Penisola Sorrentina “Al momento sul nostro territorio di Sant’Agnello risultano sette positivi al Covid-19 di cui quattro under 20”. Lo ha reso noto il sindaco del Comune della penisola sorrentina, Piergiorgio Sagristani. Un dato che conferma ulteriormente come la curva dei contagi abbia ripreso a salire in tutta la zona della costiera e, soprattutto, che il virus colpisce in questa fase soprattutto i più giovani.

Intanto nel vicino Comune di Piano di Sorrento, il sindaco Vincenzo Iaccarino informa che “il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato sette nuove positività al Covid-19 e cinque guarigioni di nostri concittadini paucisintomatici”. Attualmente nella città di Piano di Sorrento ci sono sette positivi.

Nuovo report sulla diffusione del Covid-19 anche per quanto riguarda Massa Lubrense dove il sindaco Lorenzo Balducelli ha reso noti i dati del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud. “Un nuovo positivo al tampone molecolare – spiega il primo cittadino -. È un giovane concittadino di 25 anni in isolamento domiciliare. Dall’ultimo report sono stati effettuati 49 tamponi molecolari risultati negativi. Gli attuali positivi sul nostro territorio sono sei”.