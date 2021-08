Sant’Agnello, Rosario Lotito: “L’estate sta finendo ma i problemi restano”

Sant’Agnello. Il pentastellato Rosario Lotito interviene sulla questione della scogliera di San Francesco presso la Marinella con l’accesso al mare limitato dall’apposizione di reti e cancelli da parte della struttura alberghiera soprastante. Ecco il post di Lotito: «L’estate sta finendo, cantavano i Righeira, ma i problemi relativi all’accesso al mare restano e l’anno prossimo ce li ritroveremo dove li abbiamo lasciati, ritroveremo i soliti soprusi perpetrati da gestori ingordi e ritroveremo cancellate e recinzioni metalliche che impediscono di fatto ai cittadini di poter usufruire liberamente di un bene di tutti, il Mare.

Nel comune di Sant’Agnello ci sono due spiagge libere o meglio una è una spiaggia ed è quella di Caterina, presso la marina di cassano a Piano, l’altra invece è una scogliera quella di San Francesco presso la Marinella, ed è appunto su questa scogliera che da anni viene limitato l’accesso al mare ai cittadini con l’apposizione di reti e di cancelli da parte della struttura alberghiera soprastante che da anni recinta il lato ovest, verso Sorrento, della scogliera con una rete metallica che impedisce ai bagnati di tuffarsi da quel lato, tale rete delimita una passerella che consente ai clienti della struttura alberghiera di poter accedere al solarium posto sull’estremità della scogliera, estremità resa inaccessibile ai cittadini da un cancello.

L’accesso al mare dev’essere sempre garantito e non esistono cancelli che ne possano impedire la fruizione. In virtù di ciò in data 18/08/2021 ho inviato una segnalazione, attraverso PEC, alla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, al comando generale delle Capitanerie di porto di Roma e alla Senatrice Virginia La Mura di verificare se sussistono profili di illiceità nella gestione di tale concessione.

L’estate sta finendo ma i diritti dei cittadini restano».