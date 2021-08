Sant’Agnello, la gioia dei bambini in festa nel parco giochi dell’Housing Sociale

Sant’Agnello. Abbiamo seguito sin dall’inizio la lunga e tormentata vicenda dell’Housing Sociale, la struttura che era stata messa sotto inchiesta per presunti abusi edilizi. E siamo sempre stati vicini alle 53 famiglie che, dopo aver investito i propri soldi, non riuscivano ad entrare in possesso dei propri appartamenti. Al momento sono circa 20le famiglie che sono entrate finalmente nelle proprie case.

Ed ora possiamo pubblicare in esclusiva una foto che finalmente aggiunge colore e gioia a questa triste vicenda. L’immagine crediamo sia tra le più belle e significative che potessimo condividere con voi e non ha bisogno di molti commenti. Nello scatto si vedono i bambini che si divertono nel parco giochi dell’housing sociale. Un’housing sociale che finalmente vive e si colora dei volti sorridenti dei più piccoli. Un segno di speranza dopo una vicenda così complicata e dai risvolti drammatici per tante famiglie.